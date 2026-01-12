Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости политики

В России объяснили, кого США хотят сделать проигравшим в конфликте на Украине

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: США хотят сделать ЕС проигравшим на Украине
Patrick Semansky/AP

Глобальное противостояние в мире на сегодняшний день разворачивается между двумя центрами: сторонниками многополярности, уставшими жить в западоцентричной модели, и США, стремящимися сохранить свою гегемонию. Такое мнение высказал историк, общественный деятель, учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

При этом, по его словам, Вашингтон пытается «отстегнуть» от себя Европу и сделать ее проигравшей стороной в конфликте на Украине.

«Они не хотят о ней заботиться, финансировать ее. Это отдельная большая история. Но главное, что Соединенные Штаты хотят сохранить свое доминирование, свою гегемонию. И США и в современной стратегии своей национальной безопасности <...> фиксируют возможность существования многополярного мира, но считают это худшим из сценариев», — отметил Малофеев.

Глава МИД Словении Таня Файон до этого заявила, что Европа играет слабую роль в многополярном мире, в котором большое влияние имеют Россия, США и Китай. Дипломат считает, что в данном контексте Евросоюз слаб как политически, так и экономически.

Ранее в России заявили о начале третьей мировой войны.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27600355_rnd_0",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+