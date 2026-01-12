В России объяснили, кого США хотят сделать проигравшим в конфликте на Украине

Глобальное противостояние в мире на сегодняшний день разворачивается между двумя центрами: сторонниками многополярности, уставшими жить в западоцентричной модели, и США, стремящимися сохранить свою гегемонию. Такое мнение высказал историк, общественный деятель, учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

При этом, по его словам, Вашингтон пытается «отстегнуть» от себя Европу и сделать ее проигравшей стороной в конфликте на Украине.

«Они не хотят о ней заботиться, финансировать ее. Это отдельная большая история. Но главное, что Соединенные Штаты хотят сохранить свое доминирование, свою гегемонию. И США и в современной стратегии своей национальной безопасности <...> фиксируют возможность существования многополярного мира, но считают это худшим из сценариев», — отметил Малофеев.

Глава МИД Словении Таня Файон до этого заявила, что Европа играет слабую роль в многополярном мире, в котором большое влияние имеют Россия, США и Китай. Дипломат считает, что в данном контексте Евросоюз слаб как политически, так и экономически.

Ранее в России заявили о начале третьей мировой войны.