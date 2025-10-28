Губернатор Запорожской области извинился перед жителями Курска за резкое высказывание

Балицкий извинился перед курянами за слова о том, что они не защитили регион

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий принес извинения жителям Курской области за свои слова о том, что они «не защитили» регион. Соответствующее разъяснение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Под словом «курчане» имел в виду бывшее руководство области, которое обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений», — пояснил Балицкий.

Он подчеркнул, что имел в виду конкретных должностных лиц, проходящих по уголовному делу о мошенничестве, а не местных жителей.

Балицкий отметил, что жители Запорожской и Курской областей вместе противостояли противнику, а добровольческие отряды восемь месяцев работали на курской земле. Губернатор заявил, что заслуживают самого строгого наказания те, кто коррупционными схемами наносит вред безопасности страны.

28 октября Балицкий заявил, что «вся Запорожская область едино защищала свою землю». По его словам, «мы защитили ее, не чета курчанам». Данное высказывание он сделал, комментируя ситуацию с увольнением главы Центральной избирательной комиссии региона Галины Катющенко, а также вспомнив бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, осужденного на пять лет за мошенничество и служебный подлог в Запорожье.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн раскритиковал Балицкого за его слова.