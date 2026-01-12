Размер шрифта
Генерал заявил, что летчики сбитого украинского F-16 не ожидали атаки

Генерал Попов: экипаж сбитого украинского самолета F-16 не ожидал атаки
Efrem Lukatsky/AP

Сбитый российскими войсками истребитель ВСУ F-16 летел в сторону запада Украины, экипаж самолета не ожидал атаки на воздушное судно, поэтому обнаружил угрозу в самый последний момент. Подробности сбития F-16 на Украине рассказал «Газете.Ru» военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Скорее всего, он (самолет F-16. — «Газета.Ru») шел на средней высоте и уходил в сторону запада (Украины. – «Газета.Ru»). Например, с Харьковской области или с Черниговской области, условно говорю, в сторону Киева или в сторону Луцка, или Львовской (области. — «Газета.Ru»). Поэтому он чувствовал себя достаточно защищенным на своей территории», — подчеркнул он.

Как отметил Попов, «где-то за несколько десятков секунд» пилоты военного самолета осознали, что F-16 стал целью российских систем ПВО.

Украинский экипаж попытался сменить курс и высоту, а также включил систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы спасти самолет, однако «все было сделано уже с опозданием», указал генерал-майор.

Как отметил военный, само сбитие самолета — длительный процесс, так как цель нужно обнаружить, дать команду на пуск ракеты того или иного дивизиона пусковой установки. Все это нужно сделать в кратчайшее время, подчеркнул Попов.

В этой связи сбитие F-16 российскими войсками — это успех ВС РФ в зоне СВО, отметил собеседник, заявив, что работа по таким целям является «нормальной боевой задачей», которая выполняется любым подразделением ПВО.

Украинский истребитель F-16 был поражен зенитным ракетным комплексом С-300, который выпустил по цели две ракеты. Подробности инцидента сообщил командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в интервью для «Соловьев Live».

Ранее в Германии заявили о неспособности системы ПВО Arrow-3 сбить «Орешник».

