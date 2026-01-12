В МИД Китая указали на право стран Латинской Америки выбирать торговых партнеров

Латиноамериканские страны являются суверенными странами и обладают правом на самостоятельный выбор торговых партнеров. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Страны Латинской Америки являются суверенными независимыми государствами и обладают правом самостоятельно выбирать торговых партнеров», — сказала она.

Таким образом она прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не будет получать деньги и нефть. Помимо этого, американский лидер в интервью радиоведущему Хью Хьюитту выразил мнение, что островное государство «в большой беде» и «висит на волоске».

До этого сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox Business заявил, что Cоединенные Штаты планируют взять Латинскую Америку под полный контроль. Он уточнил, что Соединенные Штаты намерены «установить порядок» на Кубе и Никарагуа, а в Колумбии — назначить нового президента.

Ранее в МИД Китая призвали США отказаться от любых форм принуждения в отношении Кубы.