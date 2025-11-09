В Норвегии произошла утечка порядка 4 тысяч литров дизельного топлива

NRK: 4 тысячи литров топлива вытекло из севшего на мель судна у берегов Норвегии

В северной части Норвегии произошла утечка примерно 4 тыс. литров дизельного топлива с транспортно-десантного судна, севшего на мель. Об этом сообщила норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на информацию от местных властей.

«В коммуне Хьельсунн... около 4 тысяч литров дизельного топлива вытекли с транспортного десантного плавучего судна M/S S?r?ysund. В субботу судно село на мель», — говорится в сообщении вещателя.

Власти предпринимают меры по откачке оставшегося топлива с судна для предотвращения дальнейшей утечки. Однако, как сообщает телерадиокомпания, ссылаясь на официальные источники, надвигающиеся неблагоприятные погодные условия могут создать дополнительные трудности для проведения работ.

