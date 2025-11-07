На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Любимый режиссером Бергманом остров стал стратегическим форпостом против России

Bloomberg: туристический шведский Готланд становится форпостом НАТО на Балтике
true
true
true
close
Daniel Klintholm/Swedish armed forces

Туристический остров Готланд в Швеции становится стратегическим форпостом НАТО в Балтийском море против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Остров Готланд — излюбленное место отдыха многих шведов, а его ландшафт — сочетание сельского хозяйства и продуваемых ветром пляжей — наиболее известен как источник вдохновения для оскароносного режиссера Ингмара Бергмана. Обычно в октябре многие туристические компании закрываются на зиму, но в этом году строители, рестораторы, владельцы кафе и операторы общественного транспорта получают дополнительную поддержку от сотен новых военных клиентов, несмотря на то, что дни становятся короче.

«Еще десять лет назад эта база представляла собой не более чем полигон для шведских военных, работающих неполный рабочий день. Сегодня она преображается: курсанты используют ее плацы и лесные тропы, чтобы оттачивать навыки управления артиллерией, грузовиками и танками. Рост военного присутствия также наглядно демонстрирует, как миллиарды евро новых расходов на оборону меняют облик сообществ вдоль восточных границ НАТО, граничащих с Россией», — говорится в материале.

Представитель Готландского полка Томас Энгсхаммар заявил, что большинство жителей острова приветствуют военное присутствие, но он признает, что некоторых беспокоят шум и ограничения на застройку вокруг тренировочных полигонов. В Швеции есть много мест, которые лучше подходят для военных учений, чем Готланд, отметил он, добавив, что военные находятся здесь по стратегическим причинам.

До этого сообщалось, что в Балтийском море были зафиксировали многочисленные сигналы военных кораблей стран НАТО, которые должны были находиться в других местах.

Ранее в Швеции призвали западные страны перейти в «режим войны» ради мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами