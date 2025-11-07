Туристический остров Готланд в Швеции становится стратегическим форпостом НАТО в Балтийском море против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Остров Готланд — излюбленное место отдыха многих шведов, а его ландшафт — сочетание сельского хозяйства и продуваемых ветром пляжей — наиболее известен как источник вдохновения для оскароносного режиссера Ингмара Бергмана. Обычно в октябре многие туристические компании закрываются на зиму, но в этом году строители, рестораторы, владельцы кафе и операторы общественного транспорта получают дополнительную поддержку от сотен новых военных клиентов, несмотря на то, что дни становятся короче.

«Еще десять лет назад эта база представляла собой не более чем полигон для шведских военных, работающих неполный рабочий день. Сегодня она преображается: курсанты используют ее плацы и лесные тропы, чтобы оттачивать навыки управления артиллерией, грузовиками и танками. Рост военного присутствия также наглядно демонстрирует, как миллиарды евро новых расходов на оборону меняют облик сообществ вдоль восточных границ НАТО, граничащих с Россией», — говорится в материале.

Представитель Готландского полка Томас Энгсхаммар заявил, что большинство жителей острова приветствуют военное присутствие, но он признает, что некоторых беспокоят шум и ограничения на застройку вокруг тренировочных полигонов. В Швеции есть много мест, которые лучше подходят для военных учений, чем Готланд, отметил он, добавив, что военные находятся здесь по стратегическим причинам.

До этого сообщалось, что в Балтийском море были зафиксировали многочисленные сигналы военных кораблей стран НАТО, которые должны были находиться в других местах.

Ранее в Швеции призвали западные страны перейти в «режим войны» ради мира.