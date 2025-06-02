В Судане распустили правительство

Премьер-министр Судана Камаль Идрис распустил временное правительство. Об этом сообщает суданское государственное агентство SUNA.

«Премьер-министр временного правительства Камаль Идрис проинформировал состав правительства о решении распустить кабинет министров и поручить генеральным секретарям и заместителям министров временно исполнять обязанности до формирования нового правительства», — сказано в сообщении.

20 мая Вооруженные силы Судана заявили, что полностью освободили столичную провинцию Хартум от повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР).

С апреля 2023 года в Судане продолжаются столкновения между армией и Силами быстрого реагирования, которыми командует Мухаммед Хамдан Дагло. Международный комитет Красного Креста предупреждал, что затяжной конфликт может вызвать вспышки заболеваний и полную дестабилизацию системы здравоохранения страны. Суданский посол в РФ Мохаммед Сиррадж в январе выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать к 2025 году.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина поддерживали одну сторону в конфликте в Судане.