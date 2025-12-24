На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В московском аэропорту Внуково пресекли контрабанду валюты на 2,9 млн рублей

ФТС: таможенники во Внуково предотвратили контрабанду $38 тысяч
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Таможенники московского аэропорта Внуково задержали гражданина Литвы, пытавшегося провезти в Россию валюту в размере $38 тыс. (более 2,9 млн рублей). Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В заявлении отмечается, что мужчина прибыл из Нью-Йорка в Москву транзитом через Стамбул. Стражи порядка остановили иностранца на «зеленом» коридоре для выборочного контроля. При этом во время устного опроса литовец рассказал, что имеет при себе небольшую сумму наличных денег.

«Однако в результате таможенного осмотра в кожаной черной сумке мужчины инспекторы обнаружили $38 тыс., что превышает сумму, разрешенную к ввозу без декларирования», — говорится в публикации.

По словам иностранца, эти деньги — его заработная плата, которую он собирался использовать для личных покупок. Гражданин Литвы добавил, что не подал декларацию из-за усталости после перелета.

Тем не менее таможенники усмотрели в действиях мужчины признаки контрабанды наличных денежных средств. В настоящее время специалисты проводят проверочные мероприятия.

В ФТС подчеркнули, что наказание за совершение такого преступления может представлять собой ограничение свободы на срок до двух лет или штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещаемых средств.

Ранее в Санкт-Петербурге таможенники перехватили партию прегабалина на 45 млн рублей.

