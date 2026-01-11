Конгрессмен США призвал военных не выполнять приказ Трампа об атаке на Гренландию

Американский конгрессмен, член Демократической партии Тед Лью призвал военнослужащих Вооруженных сил (ВС) США не подчиняться возможному приказу президента Дональда Трампа напасть на Гренландию. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Х.

В публикации он обращается к бойцам Военно-воздушных силы (ВВС), Военно-морских сил (ВМС), а также к Армии и Корпусу морской пехоты США. По словам конгрессмена, Гренландия является частью Дании, союзника по НАТО.

«Если Трамп отдаст приказ о военном нападении на Гренландию без одобрения конгресса, это будет незаконным приказом. Вы не подчинитесь этому незаконному приказу. Вы присягнули конституции, а не Трампу», — написал он.

11 января издание Daily Mail написало, что американский лидер поручил командованию спецопераций разработать план возможного вторжения в Гренландию. При этом источники заявили, что в администрации президента США настолько воодушевлены успехом операции в Венесуэле, что хотят быстро захватить датский остров, «прежде чем Россия или Китай предпримут какие-либо действия».

Ранее политолог счел вопросом времени переход Гренландии под контроль США.