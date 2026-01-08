Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Британии рассказали, как Трамп принес еще одну победу Путину

Аналитик Кларк: словами и действиями Трамп принес еще одну победу Путину
Photo Agency/Shutterstock/FOTODOM

Военной операцией в Венесуэле и заявлениями о захвате Гренландии президент США Дональд Трамп принес еще одну победу российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом заявил британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News.

По словам Кларка, единственный способ урегулировать ситуацию вокруг Гренландии – использовать дипломатический подход. Дания не хочет, чтобы дело дошло до конфронтации, поскольку она потерпит «очень сокрушительное поражение», указал эксперт.

Если бы США действительно захотели бы отправить войска, «гренландцы практически ничего не смогли бы с этим сделать», констатировал аналитик.

В условиях нынешней разобщенности на Западе больше всего от складывающейся ситуации выигрывает президент России Владимир Путин, сказал он. Для него риторика Трампа – «еще одна победа», считает Кларк.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает несколько вариантов присоединения Гренландии, включая силовой. Она напомнила, что Трамп «ясно дал понять», что приобретение Гренландии является приоритетом нацбезопасности США и «жизненно важно для сдерживания противников в арктическом регионе».

Ранее еврокомиссар по обороне оценил планы США захватить Гренландию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27577195_rnd_5",
    "video_id": "record::7efb2c89-177d-4af3-9b47-e1cdb6a7b9a4"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+