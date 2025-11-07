Япония заявила протест Северной Корее

Генсек японского кабмина Минору Кихара сообщил, что Япония по дипломатическим каналам в Пекине заявила КНДР протест в связи с пуском баллистической ракеты. Слова политика приводит агентство Kyodo.

«Мы считаем, что Северная Корея может продолжить провокационные действия, такие как запуск различных ракет, спутников и ядерные испытания», — сказал Кихара.

Утром 7 ноября агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря в знак протеста против санкций США. Агентство отмечает, что это первый запуск северокорейской ракеты с 22 октября и седьмой в этом году. Кроме того, это второй запуск с момента инаугурации администрации Ли Джэ Мёна.

В понедельник сообщалось, что КНДР произвела запуски около 10 артиллерийских ракет в сторону вод северной части Желтого моря примерно за час до прибытия главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями.

Ранее Северная Корея представила новую межконтинентальную баллистическую ракету.