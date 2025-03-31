Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Король Марокко помиловал более 1,5 тысячи человек

Король Марокко помиловал более 1,5 тысячи человек в честь праздника Ид аль-Фитр
close
Zhao Dingzhe/Global Look Press

Король Марокко Мухаммед VI принял решение помиловать 1533 человека, осужденных за различные правонарушения, по случаю праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Об этом сообщает информационное агентство Магриб Араб Пресс (МАП).

Уточняется, что Мухаммед VI совершил молитву в мечети «Ахль Фес» в Рабате вместе со своим сыном наследным принцем Мулай Хасаном, родным братом принцем Мулай Рашидом, а также принцами Мулай Ахмедом и Мулай Исмаилом.

Имам мечети после молитвы произнес проповедь, в которой сказал, что в течение месяца поста Рамадан, завершившегося 30 марта, «верующие были погружены в атмосферу благочестия, духовности и божественного благословения».

Мухаммед VI, принадлежащий к правящей с XVII века династии Алауитов, унаследовал марокканский трон в июле 1999 года после своего отца Хасана II, который возглавлял государство 38 лет.

Ураза-байрам — итог всего Рамадана. У мусульман месяц длился строгий пост, и верующие укрепляли в себе дисциплину, помогали нуждающимся и учились прощать. Когда наступает Праздник разговения, главной становится не только трапеза, но и проявление щедрости, а также радость от проделанной работы над собой. О том, как отмечают Ураза-байрам и какие традиции принято соблюдать в этот день — в нашем материале.

Ранее Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами