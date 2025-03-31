Король Марокко помиловал более 1,5 тысячи человек

Король Марокко Мухаммед VI принял решение помиловать 1533 человека, осужденных за различные правонарушения, по случаю праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Об этом сообщает информационное агентство Магриб Араб Пресс (МАП).

Уточняется, что Мухаммед VI совершил молитву в мечети «Ахль Фес» в Рабате вместе со своим сыном наследным принцем Мулай Хасаном, родным братом принцем Мулай Рашидом, а также принцами Мулай Ахмедом и Мулай Исмаилом.

Имам мечети после молитвы произнес проповедь, в которой сказал, что в течение месяца поста Рамадан, завершившегося 30 марта, «верующие были погружены в атмосферу благочестия, духовности и божественного благословения».

Мухаммед VI, принадлежащий к правящей с XVII века династии Алауитов, унаследовал марокканский трон в июле 1999 года после своего отца Хасана II, который возглавлял государство 38 лет.

Ураза-байрам — итог всего Рамадана. У мусульман месяц длился строгий пост, и верующие укрепляли в себе дисциплину, помогали нуждающимся и учились прощать. Когда наступает Праздник разговения, главной становится не только трапеза, но и проявление щедрости, а также радость от проделанной работы над собой. О том, как отмечают Ураза-байрам и какие традиции принято соблюдать в этот день — в нашем материале.

Ранее Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом.