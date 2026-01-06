Карасин рассказал в каких международных организациях останется Россия

Карасин: Россия останется в ВОЗ, ЮНЕСКО и ВТО, так как считает их «своими»

Для России важны возможности, которые предоставляют Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная торговая организация (ВТО) и ЮНЕСКО, поэтому выходить из них страна не намерена. Свое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор отметил, что Россия сталкивается в этих организациях и с проблемами, которые создает так называемая «коалиция желающих». Однако РФ считает возможным справляться с ними.

«Для нас важность представляют те возможности, которые представляют эти организации в соответствующих областях. <...> Поэтому мы будем оставаться там, поскольку считаем эти организации нашими», — сказал он.

Карасин отметил, что Россия является соучредителем подобных структур в прошлом и считает, что у таких организаций есть «свои перспективы».

В октябре 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что функции Всемирной торговой организации в настоящее время непонятны. По его словам, этих принципов ВТО вообще не осталось. Кроме того, непонятно, «чем вообще занимается сейчас эта организация».

