Трамп заверил, что золотая отделка в Белом доме – не фальшивка из строительного магазина

Американский лидер Дональд Трамп заверил журналистку Лору Ингрэм, что золотая отделка Овального кабинета настоящая, а не имитация из американского магазина строительных материалов Home Depot. Об этом сообщает BuzzFeed.

Таким образом он опроверг предположения, что золото в отделке Белого дома фальшивое, и на самом деле это пластик из Home Depot, покрашенный золотой краской.

«Нельзя имитировать золото. Не существует краски, которая могла бы имитировать золото», — сказал Трамп.

Однако, как пишет портал, существует «одна проблема»: мотивы в Белом доме «поразительно похожи» на полиуретановые аппликации, производимые Ekena Millwork, которые продаются по цене 58,07 доллара в Home Depot.

В августе президент США Дональд Трамп в интервью поделился планами масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн. Речь шла о бальном зале, который политик собирается построить на месте восточного крыла. Глава государства утверждал, что проект станет «его подарком стране» и будет финансироваться за счет его собственных средств и частных пожертвований.

Восточное крыло Белого дома построено в 1902 году и неоднократно обновлялось. Традиционно здесь находились помещения первой леди и ее команды, тогда как президент и его аппарат работают в западной части резиденции.

