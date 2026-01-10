Размер шрифта
Новости политики

Слуцкий призвал осуждать события как в секторе Газа, чтобы они не повторялись

Слуцкий: нужно осуждать события как в секторе Газа, чтобы они не повторялись
Reuters TV/Reuters

Мировое сообщество обязано серьезно осуждать конфликты вроде событий в секторе Газа, чтобы они не повторялись. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Подобного рода события в мировой истории осуждались всегда более жестко, чтобы никогда больше не повториться. Если они повторялись, в том числе и в наши дни, это потому что мы недостаточно осудили, наказали и показали молодежи чудовищность подобного рода действий», — сказал он.

По мнению Слуцкого, человечеству, возможно, потребуется много лет, чтобы полностью осознать события на Ближнем Востоке.

«Каирские соглашения достигнуты, но какой ценой, после каких событий?» — высказался депутат.

Тем временем президент Германского общества Красного Креста Герман Грёэ заявил, что зима усугубила и без того сложную ситуацию в секторе Газа, наблюдается острая нехватка продовольствия и медикаментов.

Ранее ЦАХАЛ заявил о попытке ракетного обстрела из Газы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27589705_rnd_5",
    "video_id": "record::f0bf703d-da88-4f07-aa7f-fa2cce7d1edc"
}
 
