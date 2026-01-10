Полиция Кипра начала расследование скандала вокруг избирательной кампании президента

Правоохранительные органы Кипра начали расследование после появления в соцсетях видеоролика с утверждениями о возможных нарушениях при финансировании предвыборной кампании президента страны Никоса Христодулидиса. Об этом Кипрскому информационному агентству сообщил официальный представитель полиции Вирон Виронос.

Он пояснил, что в ведомство поступила соответствующая жалоба и начата проверка, однако на текущем этапе детали расследования и возможная квалификация правонарушений не раскрываются.

Скандальный восьмиминутный ролик появился в соцсети X пользователем под именем Emily Thompson. В одном из фрагментов, предположительно снятом скрытой камерой, фигурирует политический союзник президента Йоргос Лаккотрипис. Он говорит о том, что в условиях лимита на финансирование кампании в размере €1 млн иногда приходится использовать наличные, чтобы выйти за рамки установленного бюджета.

Закадровый голос утверждает, что средства на кампанию якобы поступали нелегально и оформлялись как пожертвования для обхода финансовых ограничений. Также в видео говорится, что при необходимости наличных президент якобы связывался с руководителем своего аппарата — зятем Хараламбосом Хараламбусом, супругом сестры первой леди.

Сам Лаккотрипис уже подал заявление в департамент уголовных расследований. Президент Христодулидис, комментируя ситуацию, призвал всех, кто считает, что его кампания в 2023 году финансировалась незаконно, предоставить конкретные доказательства. Он подчеркнул, что не позволит никому обвинять себя в коррупции без оснований.

Никос Христодулидис, занимавший пост главы МИД Кипра, баллотировался в президенты как независимый кандидат. В ходе кампании он вышел в лидеры рейтингов и был исключен из партии ДИСИ, став конкурентом ее тогдашнего руководителя Аверофа Неофиту. При поддержке части электората этой политической силы и ряда малых партий Христодулидис победил в первом туре выборов.

Во втором туре он обошел дипломата Андреаса Мавроянниса, которого поддерживала партия АКЭЛ, набрав 52% голосов против 48%, и стал восьмым президентом Кипра. Его мандат рассчитан на пять лет. Очередные президентские выборы в стране запланированы на 2028 год.

