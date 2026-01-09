Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

На Кипре начался скандал вокруг финансирования избирательной кампании президента

На Кипре обвинили президента Христодулидиса в незаконном финансировании кампании
bodrumsurf/Shutterstock/FOTODOM

На Кипре разгорается политический скандал в связи с якобы незаконными методами финансирования избирательной кампании нынешнего президента Никоса Христодулидиса. Обвинения прозвучали в видеозаписи, опубликованной в соцсети X пользователем под ником EmilyTanalyst спустя день после официальной церемонии начала полугодового председательства Кипра в Совете Евросоюза (ЕС).

Видеоролик демонстрирует, как соратник главы государства, бывший министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Йоргос Лаккотрипис, снятый на скрытую камеру, говорит о возможности превысить установленный лимит на финансирование избирательной кампании в €1 млн с помощью пожертвований наличными.

По словам автора видеоматериала, «когда президенту нужны наличные, он звонит руководителю своего аппарата — своему зятю» Хараламбосу Хараламбусу, женатому на сестре первой леди острова Филиппе Карсере.

Местные СМИ сообщили, что Лаккотрипис уже подал жалобу в Департамент уголовных расследований Никосии по факту данного видеоролика.

Реакция политиков также последовала незамедлительно. В частности, генсекретарь Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Стефанос Стефану заявил, что его партия ждет от правительства Христодулидиса ответов на серьезные институциональные и политические вопросы.

Ранее Зеленский посетил Кипр перед началом председательства острова в ЕС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582253_rnd_2",
    "video_id": "record::58401500-ba2e-409a-ab29-a886a4eb3b38"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+