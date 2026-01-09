На Кипре начался скандал вокруг финансирования избирательной кампании президента

На Кипре обвинили президента Христодулидиса в незаконном финансировании кампании

На Кипре разгорается политический скандал в связи с якобы незаконными методами финансирования избирательной кампании нынешнего президента Никоса Христодулидиса. Обвинения прозвучали в видеозаписи, опубликованной в соцсети X пользователем под ником EmilyTanalyst спустя день после официальной церемонии начала полугодового председательства Кипра в Совете Евросоюза (ЕС).

Видеоролик демонстрирует, как соратник главы государства, бывший министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Йоргос Лаккотрипис, снятый на скрытую камеру, говорит о возможности превысить установленный лимит на финансирование избирательной кампании в €1 млн с помощью пожертвований наличными.

По словам автора видеоматериала, «когда президенту нужны наличные, он звонит руководителю своего аппарата — своему зятю» Хараламбосу Хараламбусу, женатому на сестре первой леди острова Филиппе Карсере.

Местные СМИ сообщили, что Лаккотрипис уже подал жалобу в Департамент уголовных расследований Никосии по факту данного видеоролика.

Реакция политиков также последовала незамедлительно. В частности, генсекретарь Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Стефанос Стефану заявил, что его партия ждет от правительства Христодулидиса ответов на серьезные институциональные и политические вопросы.

