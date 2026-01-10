Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Власти Ирана обвинили внешние силы в беспорядках

Иран обвинил внешние силы в превращении мирных протестов в беспорядки
AP

Иностранное вмешательство превратило мирные протесты в Иране в погромы. Об этом заявил официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф, передает Tasnim.

«Иностранное вмешательство превратило мирные протесты народа, направленные на обеспечение средств к существованию, в хаос и беспорядки, в результате чего мы столкнулись с картинами, болезненными для каждого иранца; безусловно, требование этого же народа — разобраться с участниками беспорядков», — цитирует его агентство.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации национальной валюты. Денмострации охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

10 января Армия Ирана заявила о готовности «охранять силой» стратегическую инфраструктуру и общественное имущество от действий протестующих.

Ранее в Иране протестующие сожгли прокурора провинции Северный Хорасан.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27589555_rnd_5",
    "video_id": "record::95fffa6d-0fde-4c0c-99d7-1fb15243167a"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+