Власти Ирана обвинили внешние силы в беспорядках

Иностранное вмешательство превратило мирные протесты в Иране в погромы. Об этом заявил официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф, передает Tasnim.

«Иностранное вмешательство превратило мирные протесты народа, направленные на обеспечение средств к существованию, в хаос и беспорядки, в результате чего мы столкнулись с картинами, болезненными для каждого иранца; безусловно, требование этого же народа — разобраться с участниками беспорядков», — цитирует его агентство.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации национальной валюты. Денмострации охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

10 января Армия Ирана заявила о готовности «охранять силой» стратегическую инфраструктуру и общественное имущество от действий протестующих.

Ранее в Иране протестующие сожгли прокурора провинции Северный Хорасан.