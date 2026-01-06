Трамп не исключил, что против него могут инициировать процедуру импичмента

Трамп: демократы в случае победы на выборах найдут способ объявить мне импичмент

Президент США Дональд Трамп предположил, что демократы найдут способ инициировать процедуру импичмента, если республиканцы проиграют промежуточные выборы в Конгресс. Трансляцию его выступления ведет Белый дом в YouTube.

Выступая перед республиканцами в Вашингтоне, Трамп отметил, что историческая тенденция, когда партия действующего президента теряет позиции на промежуточных выборах, может быть преодолена благодаря успешному первому году его второго срока. При этом он допустил и противоположный сценарий.

«Если мы не выиграем на промежуточных выборах, то они найдут предлог, чтобы объявить мне импичмент», — сказал президент США.

Промежуточные выборы в Конгресс США, на которых будут переизбираться все 435 мест в Палате представителей и треть мест в Сенате, состоятся в ноябре 2026 года.

До этого американская конгрессвумен Эйприл Делэйни призвала демократов инициировать процедуру импичмента Трампу из-за военной операции в Венесуэле.

Ранее в документах по делу Эпштейна нашли обвинение против Трампа.