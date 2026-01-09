Иран счел маловероятной новую атаку США и Израиля

Аракчи заявил, что вероятность атаки со стороны США и Израиля исключена

Глава министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что вероятность повторной атаки со стороны США или Израиля по исламской республике исключена. Его слова привела гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

«Я исключаю вероятность повторной атаки Соединенных Штатов или Израиля. В случае же новой атаки они понесут очередное поражение», — сказал он.

Аракчи отметил, что Иран готов ответить на возможную атаку США и Израиля в случае ее повторения.

В декабре 2025 года представитель министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что Иран не станет разрывать отношения с Россией по требованию европейских стран. Представитель МИД Ирана добавил, что странам Европы необходимо обратить внимание на свое поведение и проанализировать, почему вообще возник конфликт на Украине.

До этого президент США Дональд Трамп анонсировал введение «очень жестких» мер в отношении государств, продолжающих вести торговые отношения с Российской Федерацией.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова оказывать содействие в нормализации ситуации вокруг Ирана.