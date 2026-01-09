Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Иран счел маловероятной новую атаку США и Израиля

Аракчи заявил, что вероятность атаки со стороны США и Израиля исключена
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Глава министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что вероятность повторной атаки со стороны США или Израиля по исламской республике исключена. Его слова привела гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

«Я исключаю вероятность повторной атаки Соединенных Штатов или Израиля. В случае же новой атаки они понесут очередное поражение», — сказал он.

Аракчи отметил, что Иран готов ответить на возможную атаку США и Израиля в случае ее повторения.

В декабре 2025 года представитель министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что Иран не станет разрывать отношения с Россией по требованию европейских стран. Представитель МИД Ирана добавил, что странам Европы необходимо обратить внимание на свое поведение и проанализировать, почему вообще возник конфликт на Украине.

До этого президент США Дональд Трамп анонсировал введение «очень жестких» мер в отношении государств, продолжающих вести торговые отношения с Российской Федерацией.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова оказывать содействие в нормализации ситуации вокруг Ирана.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27585427_rnd_4",
    "video_id": "record::95fffa6d-0fde-4c0c-99d7-1fb15243167a"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+