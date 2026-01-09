Размер шрифта
Арагчи: Иран готов ответить на атаку США и Израиля в случае ее повторения
saeediex/Shutterstock

Иран готов ответить на возможную атаку США и Израиля в случае ее повторения. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи. Об этом сообщает ТАСС.

«В случае повторной атаки им будет нанесено новое поражение», — подчеркнул Арагчи.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Ирана также отметил, что подобные действия со стороны Израиля и Соединенных Штатов маловероятны.

«Мы исключаем новую атаку США и Израиля», — сказал он.

В декабре 2025 года представитель министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что Иран не станет разрывать отношения с Россией по требованию европейских стран. Представитель МИД Ирана добавил, что странам Европы необходимо обратить внимание на свое поведение и проанализировать, почему вообще возник конфликт на Украине.

До этого президент США Дональд Трамп анонсировал введение «очень жестких» мер в отношении государств, продолжающих вести торговые отношения с Российской Федерацией.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова оказывать содействие в нормализации ситуации вокруг Ирана.

