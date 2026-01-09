Премьер Италии Мелони заявила, что не всегда согласна с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не всегда согласна с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.
По ее словам, международное право должно «решительно защищаться».
Новость дополняется.
