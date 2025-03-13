Wall Street Journal: Европа не может противостоять России без поддержки США

Страны Европы не могут противостоять России, и без поддержки США они не смогут выполнить планы по наращиванию оборонного потенциала. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По информации издания, армии европейских стран испытывают нехватку стратегической авиации, систем ПВО, возможностей разведки и управления войсками. В значительной степени, отмечает The Wall Street Journal, эти функции выполняют Соединенные Штаты, что делает безопасность Европы полностью зависимой от ресурсов американцев.

Газета подчеркивает, что военная промышленность европейских стран сталкивается с трудностями при наращивании производства вооружений. Значительные объемы техники были отправлены на Украину, а темпы их замены являются недостаточными. Генсекретарь НАТО Марк Рютте ранее отмечал, что оборонная промышленность Европы «слишком мала в объемах, слишком медлительна и слишком раздроблена».

В публикации указывается, что без американской поддержки НАТО будет сложно выполнить свои оборонные цели. В феврале в маневрах у границы с Украиной принимали участие около 10 тыс. военнослужащих стран — членов альянса, но Соединенные Штаты в них не были задействованы.

В этой связи, пишет WSJ, страны Европы начали рассматривать вопрос о том, смогут ли они обеспечить собственную безопасность без участия США, однако пока европейские армии являются зависимыми от американских технологий и руководства.

В феврале британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на министра иностранных дел одной из европейских стран сообщила, что армии стран ЕС не способны решать даже простые военные задачи без участия США.

Ранее в Европе признали, что больше не могут рассчитывать на США.