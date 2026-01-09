Трамп рассказал об условиях сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Трамп: сделка по редкоземам с Киевом была условием для усилий по урегулированию

Сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам была условием для продолжения усилий Вашингтона по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Я сказал, что если мы хотим двигаться вперед, то нам нужны редкоземельные металлы. Мы хотим вернуть наши деньги», — сказал Трамп.

Ранее он заявлял журналистам, что США получат обратно большую часть отправленных Украине средств за все время. При этом он допустил, что Вашингтон может получить «даже больше, чем все деньги».

30 апреля представители США и Украины подписали в Вашингтоне соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления (Reconstruction Investment Fund — RIF).

В декабре NYT писала, что крупнейшую инвестиционную компанию США BlackRock могут назначить ответственной за восстановление Украины.

Ранее Зеленский раскрыл полное содержание мирного плана по Украине.