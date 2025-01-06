Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индонезия вступила в БРИКС

Индонезия вступила в БРИКС в качестве полноправного члена
close
Shutterstock

Правительство Бразилии, которая с 1 января стала председателем в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена. Текст сообщения приводит пресс-служба МИД южноамериканской страны.

«Правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника», — говорится в сообщении.

Лидеры группы одобрили кандидатуру Индонезии на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года. При этом вступлению предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Россия в 2024-м занимала пост председателя организации, ее председательство проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Ранее Таиланд принял приглашение в БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами