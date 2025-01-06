Индонезия вступила в БРИКС

Правительство Бразилии, которая с 1 января стала председателем в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена. Текст сообщения приводит пресс-служба МИД южноамериканской страны.

«Правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника», — говорится в сообщении.

Лидеры группы одобрили кандидатуру Индонезии на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года. При этом вступлению предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Россия в 2024-м занимала пост председателя организации, ее председательство проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Ранее Таиланд принял приглашение в БРИКС.