Главком ВМФ заявил о попытке НАТО противостоять России в Арктике

Главком ВМФ Моисеев: страны НАТО наращивают военное присутствие в Арктике
Vladimir Isachenkov/AP

США и страны НАТО наращивают военное присутствие в Арктике. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации адмирал Александр Моисеев на Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», передает ТАСС.

По его словам, за последние пять лет количество учений НАТО в Арктическом регионе возросло почти на 40% (с 13 до 21 в год). Зафиксировано значительное увеличение количества стран-участниц альянса (в том числе в связи с вступлением в военный блок Финляндии и Швеции в 2023 и 2024 годах), численный и боевой состав формируемых группировок, а также расширение районов и сроков их проведения, рассказал Моисеев.

Военный также отметил, что направленность мероприятий стран-членов Североатлантического альянса свидетельствует о стремлении руководства США и их союзников показать России способность к проведению совместных операций в Арктике, что, по взглядам американских военных специалистов, служит фактором сдерживания РФ от милитаризации региона.

Ранее министр обороны ФРГ обвинил Россию в «ремилитаризации» Арктики.

