Вэнс заявил, что нападения на агентов миграционных служб в США могут координироваться

Вэнс: организованная сеть может координировать атаки на миграционные службы США
Alyssa Pointer/Reuters

Нападения на агентов миграционных служб в США могут координироваться организованной сетью, власти расследуют источники ее финансирования. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, трансляцию ведет YouTube-канал Белого дома.

«Существует целая сеть и, откровенно говоря, некоторые средства массовой информации в ней участвуют, которая пытается подстрекать к насилию против наших сотрудников правоохранительных органов. Это нелепо. Это абсурд. Частью нашей следственной работы является выяснение всех обстоятельств: кто это финансирует, кто это поддерживает, кто это поощряет», — уточнил вице-президент.

До этого в Миннеаполисе в штате Миннесота произошел инцидент с участием сотрудника иммиграционной службы (ICE). На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как офицеры подошли к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги. После этого сотрудник службы потребовал открыть ему дверь и взялся за ручку. Когда машина начала двигаться вперед, агент ICE, стоявший перед авто, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем.

Ранее в США произошла стрельба с участием иммиграционной полиции.

