В Венесуэле решили незамедлительно освободить значительное число заключенных

Венесуэла освободит значительное число заключенных
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Венесуэлы приняли решение незамедлительно освободить значительное число заключенных. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

«В целях содействия и сотрудничества в усилиях, которые мы должны предпринять для национального единства и мирного сосуществования, Боливарианское правительство совместно с государственными органами приняло решение об освобождении значительного числа венесуэльских и иностранных граждан», — уточнил он.

По словам Родригеса, данное решение Каракаса следует расценивать как вклад в поддержку мира и процветания латиноамериканской республики. Освобождение заключенных уже началось, добавил политик.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее журналист Херш рассказал, на что была нацелена операция США в Венесуэле.

