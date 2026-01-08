Трамп осудил республиканцев за попытку ограничить его полномочия в применении военной силы

Трамп осудил республиканцев за попытку ограничить его полномочия в военной силе

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social резко осудил сенаторов-республиканцев, поддержавших попытку ограничить его полномочия в применении военной силы за рубежом.

Трамп заявил, что сенаторы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Рэнд Пол, Джош Хоули и Тодд Янг «никогда больше не должны быть избраны». Их голосование он назвал «глупостью», препятствующей американской самообороне.

«Республиканцы должны стыдиться сенаторов, которые только что голосовали вместе с демократами, пытаясь отобрать у нас полномочия бороться и защищать Соединенные Штаты Америки… Этот голос сильно препятствует американской самообороне», — написал Трамп.

Сенат конгресса США 8 января проголосовал за продолжение работы над резолюцией, которая запретит администрации Дональда Трампа применять военную силу против Венесуэлы без санкции законодателей. За документ проголосовали 52 сенатора, против — 47. Резолюция носит характер требования к исполнительной власти и направлена на ограничение полномочий президента в одностороннем начале военных действий.

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес.

Ранее в США заявили, что Венесуэла близка к банкротству.