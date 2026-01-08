Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Госдеп США обновил рекомендации по зарубежным поездкам

Госдеп США сохранил рекомендации не посещать РФ, Украину и Белоруссию
Joshua Roberts/Reuters

Государственный департамент США обновил рекомендации по зарубежным поездкам, сохранив для России четвертый уровень опасности, который является максимальным.

Он присваивается странам, где, по мнению Вашингтона, существуют серьезные угрозы безопасности.

«Эти страны опасны, и возможности США по оказанию помощи своим гражданам там ограничены. Не следует посещать их ни при каких обстоятельствах», — говорится в заявлении.

Кроме России, в список государств с максимальным уровнем опасности также входят Афганистан, Белоруссия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Гаити, Иран, Ирак, Йемен, КНДР, Ливан, Ливия, Мали, Мьянма, Нигер, Сомали, Судан, Сирия, Украина, Центральноафриканская Республика и Южный Судан.

До этого госдепартамент в обновленных рекомендациях по поводу путешествий в Венесуэлу посоветовал американцам не посещать эту страну после ударов США.

В публикации ведомство попросило американцев не ехать в латиноамериканскую республику из-за «высокого риска необоснованного задержания, пыток в местах заключения, терроризма и похищения людей».

Ранее власти США призвали своих граждан срочно покинуть Россию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27580945_rnd_0",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+