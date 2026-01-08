Госдеп США обновил рекомендации по зарубежным поездкам

Госдеп США сохранил рекомендации не посещать РФ, Украину и Белоруссию

Государственный департамент США обновил рекомендации по зарубежным поездкам, сохранив для России четвертый уровень опасности, который является максимальным.

Он присваивается странам, где, по мнению Вашингтона, существуют серьезные угрозы безопасности.

«Эти страны опасны, и возможности США по оказанию помощи своим гражданам там ограничены. Не следует посещать их ни при каких обстоятельствах», — говорится в заявлении.

Кроме России, в список государств с максимальным уровнем опасности также входят Афганистан, Белоруссия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Гаити, Иран, Ирак, Йемен, КНДР, Ливан, Ливия, Мали, Мьянма, Нигер, Сомали, Судан, Сирия, Украина, Центральноафриканская Республика и Южный Судан.

До этого госдепартамент в обновленных рекомендациях по поводу путешествий в Венесуэлу посоветовал американцам не посещать эту страну после ударов США.

В публикации ведомство попросило американцев не ехать в латиноамериканскую республику из-за «высокого риска необоснованного задержания, пыток в местах заключения, терроризма и похищения людей».

Ранее власти США призвали своих граждан срочно покинуть Россию.