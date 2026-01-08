Министр энергетики США оценил роль Китая в делах Венесуэлы

США не позволят Китаю получить контроль над Венесуэлой. Об этом в интервью Fox Business заявил министр энергетики США Крис Райт.

По его словам, Китай «часто преследует коварные цели».

«Они используют свою роль кредитора последней инстанции для получения огромного контроля над страной. Мы не допустим, чтобы этот сценарий реализовался в Венесуэле», — сказал Райт.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

Ранее стало известно, как американцы оценивают операцию США в Венесуэле.