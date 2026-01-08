На Украине сняли электронный браслет с депутата Верховной рады

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины сняла электронный браслет с депутата Верховной рады Анны Скороход. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

При этом ей увеличили залог с трех до четырех миллионов гривен (7,4 млн рублей). Как уточняет издание, прежний залог за нее уже внесли, поэтому Скороход нужно добавить к нему еще миллион.

Нардепу было предъявлено обвинение в том, что она организовала деятельность группировки, которая требовала взятку в $250 тыс. от предпринимателя, обещая решить вопрос с помощью санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) к конкурирующей компании.

Сама Анна Скороход заявила в Telegram-канале, что дело против нее сфабриковано Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и что целью преследования является срыв ее командировки в Соединенные Штаты.

Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий обвинял парламентария в причастности к коррупционному скандалу, связанному с делом против бизнесмена Тимура Миндича, считающегося «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее на Украине опубликовали скрытую съемку переговоров депутата Рады о взятке.