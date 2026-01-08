Рассекречен разговор Путина и Буша за сутки до вторжения США в Ирак

В США рассекретили разговор Путина и Буша за сутки до вторжения в Ирак

Бывший президент США Джордж Буш перед началом операции «Иракская свобода» в 2003 году звонил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы американского правительства, которые обнародовала общественная исследовательская организация «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive).

В документах говорится, что разговор Путина и Буша состоялся 18 марта 2003 года. Отмечается, что через сутки, 20 марта, рано утром произошло вторжение США и союзных войск в Ирак.

«Этот звонок — своего рода кульминация серии телефонных разговоров, которые начались задолго до марта 2003 года, в ходе которых Путин пытался убедить Буша не вторгаться в Ирак», — отмечается в публикации.

Сообщается, что несмотря на то, что Бушу не удалось склонить Путина к поддержке иракской операции, он попытался сохранить позитивный характер отношений с российским лидером. Тогда президент США, как говорится в статье, поблагодарил Путина за то, что он «не подогревает антиамериканские настроения», и заявил, что ценит его позицию.

До этого источник National Security Archive сообщил, что Путин был близким союзником Буша в 2001-м. Отмечается, что тогда президентов РФ и США объединяли общие интересы в борьбе с терроризмом. В 2005 году, несмотря на то, что в Вашингтоне изменился геополитический контекст, отношения между Москвой и Вашингтоном не были испорчены, заявил источник.

Ранее экс-аналитик ЦРУ сообщил, что Путин предупредил Буша о теракте 11 сентября.