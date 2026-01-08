Трамп выразил желание посетить Венесуэлу в будущем

NYT: Трамп хотел бы посетить Венесуэлу в будущем, когда это станет безопасным

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете The New York Times (NYT), что хотел бы в будущем посетить Венесуэлу, когда это станет безопасным.

«Думаю, в какой-то момент это станет безопасно», — отметил Трамп.

8 января сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире Fox Business заявил, что CША планируют взять Латинскую Америку под полный контроль.

В частности, по словам Скотта, Соединенные Штаты намерены «установить порядок» на Кубе и Никарагуа, а в Колумбии назначить нового президента.

Кроме того, Трамп не исключил возможное проведение военной операции в Колумбии по примеру Венесуэлы из-за производства кокаина в регионе.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее Мадуро заявил о своей невиновности на первом судебном заседании.