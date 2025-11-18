В Сербии заявили, что путь страны в ЕС лежит через конфликт на Украине

Вулин: путь Сербии в ЕС идет через конфликт на Украине, а не через реформы

Путь Сербии в Европейский союз (ЕС) лежит через зону конфликта на Украине, а не через реформы. Об этом заявил основатель партии «Движение социалистов», бывший вице-премьер страны Александр Вулин, передает РИА Новости.

Политик обратил внимание на заявление главы МИД Сербии Марко Джурича после встречи с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. По словам главы сербского внешнеполитического ведомства, Белград остается приверженцем принятия внешней политики и политики безопасности ЕС. Также министр отметил, что согласованность политики Сербии с европейской достигла 70%.

Вулин подчеркнул, что Сербии не говорили, приведет ли «рекордная согласованность» с внешней политикой ЕС в «миротворческий проект» конфликта с Россией.

«Путь в ЕС ведет через зону конфликта на Украине и минные поля, а не через реформы или парламент, кто не верит, пусть спросит Украину, Молдавию, Черногорию», — сказал основатель партии.

Несколькими часами ранее Вадефуль напомнил Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, в том числе санкционной, с Евросоюзом, для вступления в политическое объединение. По его словам, Белград должен доказать, что «идет четким путем к Евросоюзу» синхронизацией внешней политики и введением санкций против России.

Ранее Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в Евросоюз.