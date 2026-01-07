Востоковед связал массовые протесты в Иране с расколом в элите

Протесты в Иране приобрели массовый характер из-за раскола внутри иранской элиты, где консерваторы и реформаторы имеют разные взгляды на борьбу с беспорядками. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин, отметив, что нынешний президент Исламской Республики поддержал требования протестующих.

«В самой иранской элите, судя по всему, существуют разные подходы к тому, как реагировать на эти протесты, и существует определенный раскол. С одной стороны, есть консерваторы, которые за то, чтобы жестко прекращать протесты. С другой стороны, есть реформаторы во главе с нынешним президентом [Масудом] Пезешкианом. Президент страны не поддержал, конечно, протесты, но он согласился отчасти с требованием протестующих. Фактически он против разгона протестов. Существует двоякость, внутреннее противоречие внутри иранских властей», — сказал он.

Эксперт уточнил, что на массовость беспорядков повлияли экономический кризис, неудовлетворенность результатами войны с Израилем и скачок курса доллара на фоне повышения цен. При этом, по его словам, консерваторы и реформаторы в иранской элите винят в происходящем друг друга.

«Все, что сейчас происходит внутри Ирана, вызывает внутри страны большой вопрос, кто виноват? Потому что там экономический кризис, политические последствия войны с Израилем, которая очень многих не удовлетворила по своему результату. Началось все с того, что курс доллара резко подскочил. Он постоянно там подскакивает, просто сейчас был очередной очень сильный скачок, и одновременно очень сильно выросли цены. Все это наложилось на то, что там до этого были проблемы с водой, в принципе, самые разные экономические проблемы. В Иране сейчас непросто жить. Экономическая составляющая, политическая составляющая, плюс внутреннее социальное напряжение — все это обострилось за последний год. Консервативная часть иранских элит винит во всем Пезешкиана и реформаторов, потому что формально это все произошло при них. А Пезешкиан и его окружение винит консерваторов, заявляет, что они привели к такой ситуации, и когда он пришел к власти, он не мог ее изменить. Над всем этим есть фигура рахбара Али Хаменеи, но он как бы над схваткой. Есть силы, которые непосредственно занимаются административным управлением Ирана, и внутри этих сил явно происходит определенная борьба. И на фоне внутреннего противостояния в иранских властях протесты смогли в какой-то момент выйти на определенный уровень, крайне расшириться», — добавил он.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение слезоточивого газа и пневматического оружия. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

7 января Fox News со ссылкой на представителей Национального совета сопротивления Ирана сообщил, что иранские протестующие фактически захватили города Абданан и Малекшахи в провинции Илам. Позднее эту информацию опровергли местные новостные агентства.

