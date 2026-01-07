Размер шрифта
СМИ сообщили о травмах, полученных Мадуро и его супругой

NBC: во время захвата американским спецназом Мадуро и его жена получили травмы
Adam Gray/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес получили легкие травмы во время их захвата американским спецназом в Каракасе. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает телеканал NBC News.

Мадуро и его жена получили ушибы и кровоподтеки, предположительно, ударившись о стену или дверь комнаты безопасности на территории президентской резиденции, после того, как спецподразделение армии США «Дельта» применило светошумовые гранаты.

Венесуэльский лидер и его супруга прошли медицинское обследование на борту самолета, который доставил их на авиабазу Стюарт Национальной гвардии США к северу от Нью-Йорка. Телеканал отмечает, что на первой фотографии после задержания Флорес появилась с синяком на лице.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Ранее Трамп поделился подробностями об операции в Венесуэле. 

