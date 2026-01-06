Переговорщики в Париже договорились о контроле линии прекращения огня на Украине

«Коалиция желающих», США и Украина в ходе переговоров в Париже «сошлись» на шагах по реализации и обеспечению прекращения огня. Об этом корреспондент Financial Times Кристофер Миллер написал в соцсети Х со ссылкой на источники.

По их данным, на переговорах американская сторона выразила готовность «контролировать линию фактического прекращения огня» с помощью с помощью датчиков, беспилотников и спутников, а также выразила поддержку предоставлению Украине гарантий, которые бы соответствовали «некоторым положениям статьи 5 соглашения НАТО о взаимной обороне».

При этом, добавил Миллер, неизвестно, сколько лидеров в действительности смогут перейти от «теоретических обещаний» о развертывании войск, авиации и кораблей к реальному выполнению обязательств, которые предполагают, что вооруженные силы в случае необходимости должны будут вступить в бой с российскими военными, если они пересекут установленную линию разграничения.

6 января в Париже пройдет саммит «коалиции желающих». В нем, в частности, примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Украину представляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее Зеленский назвал страны, чьи войска хотел бы видеть на Украине.