Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Переговорщики в Париже договорились о контроле линии прекращения огня на Украине

FT: США согласились контролировать линию прекращения огня на Украине спутниками и БПЛА
Mariam Zuhaib/AP

«Коалиция желающих», США и Украина в ходе переговоров в Париже «сошлись» на шагах по реализации и обеспечению прекращения огня. Об этом корреспондент Financial Times Кристофер Миллер написал в соцсети Х со ссылкой на источники.

По их данным, на переговорах американская сторона выразила готовность «контролировать линию фактического прекращения огня» с помощью с помощью датчиков, беспилотников и спутников, а также выразила поддержку предоставлению Украине гарантий, которые бы соответствовали «некоторым положениям статьи 5 соглашения НАТО о взаимной обороне».

При этом, добавил Миллер, неизвестно, сколько лидеров в действительности смогут перейти от «теоретических обещаний» о развертывании войск, авиации и кораблей к реальному выполнению обязательств, которые предполагают, что вооруженные силы в случае необходимости должны будут вступить в бой с российскими военными, если они пересекут установленную линию разграничения.

6 января в Париже пройдет саммит «коалиции желающих». В нем, в частности, примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Украину представляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее Зеленский назвал страны, чьи войска хотел бы видеть на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27570751_rnd_5",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+