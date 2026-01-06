Размер шрифта
В России ответили на призыв Госдепа США «не играть в игры» с администрацией Трампа

Депутат Чепа отверг заявление США о политических играх со стороны России
Владимир Трефилов/РИА Новости

Россия не ведет политических игр с США и последовательно действует в соответствии с ранее заявленными принципами. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Поводом стал опубликованный на русском языке пост Госдепартамента США, содержащий призыв «не играть в игры» с администрацией президента Дональда Трампа. Депутат отметил, что, в то время как некоторые американские службы говорят о мирном соглашении, они же считают, что Россия играет в политические игры.

«В Анкоридже мы обозначили свою позицию, и мы ее придерживаемся», — подчеркнул Чепа.

Он напомнил о реакции ЦРУ на недавние события, указав, что ответ спецслужб США на заявление России был логичным и подтверждающим серьёзность намерений Москвы.

Также 6 января министр войны США Пит Хегсет заявил, что в настоящее время мир вступил в новую эпоху противостояния сверхдержав.

Ранее Хегсет сказал, что США намерены взять под контроль все ключевые морские пути мира.

