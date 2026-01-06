Во Франции указали на углубление разногласий в «коалиции желающих» по вопросу помощи Киеву

Представители стран так называемой «коалиции желающих» собрались в Париже на фоне углубления разногласий по вопросу размера поддержки Украины. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

По ее данным, скандинавские и балтийские страны упрекают Францию и Германию в недостаточной помощи Киеву. Государства, граничащие с Россией, указывают на непропорционально высокую нагрузку, которую они несут по сравнению с крупнейшими экономиками ЕС.

Газета приводит данные, согласно которым Дания направляет на поддержку Украины около 3% ВВП, что почти в 10 раз превышает показатель Франции, составляющий 0,29%. В числе крупнейших доноров также указаны страны Балтии, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Польша. По информации Le Figaro, их лидеры в неформальных контактах призывают Великобританию, Германию и Францию увеличить объемы помощи. Италия и Испания перечисляют меньше всего средств на поддержку Киева — 0,14% и 0,12% ВВП соответственно. Дополнительное недовольство партнеров вызывает отказ Франции, Великобритании и Италии участвовать в закупках американского вооружения для Украины.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом США прекратили прямое финансирование Киева. Основная финансовая нагрузка была переложена на европейские страны, при этом Вашингтон стремится извлечь из ситуации экономическую выгоду. На этом фоне эксперты сомневаются, что встреча «коалиции желающих» в Париже позволит странам ЕС выработать согласованную позицию по справедливому распределению усилий, направленных на поддержку Украины. По оценке Le Figaro, наиболее вероятным итогом встречи станет создание координационной группы для взаимодействия с США, которые пока не выразили готовности присоединиться к коалиции.

До этого телеканал TF1 сообщал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие во встрече «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине в Париже.

Ранее премьер Польши рассказал, о чем будут говорить участники «коалиции желающих».