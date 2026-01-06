МИД РФ отреагировал на вступление в должность нового лидера Венесуэлы

Россия приветствует усилия властей Венесуэлы по защите суверенитета и национальных интересов. Пресс-релиз размещен на сайте МИД РФ.

В заявлении уточняется, что речь идет о вступлении в должность и.о.главы государства вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.

«Данный шаг демонстрирует решимость... обеспечить единство и сохранить... вертикаль власти, купировать риски конституционного кризиса и создать необходимые условия для дальнейшего мирного и стабильного развития Венесуэлы», — отметили в российском МИД.

В ведомстве заявили о солидарности с властями республики и подчеркнули, что стране должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без вмешательства извне.

3 января США нанесли удар по Венесуэле. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили президента Николаса Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

После захвата лидера Венесуэлы обязанности главы государства перешли к вице-президенту Делси Родригес. Она потребовала немедленного возвращения президента и его жены на родину и подчеркнула, что республика «не будет колонией». Россия осудила действия США и тоже призвала к освобождению Мадуро.

Ранее спортивный костюм Мадуро распродали за несколько часов.