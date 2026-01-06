Размер шрифта
МИД РФ сделал заявление о ситуации с Венесуэлой

МИД РФ: у Венесуэлы должно быть право самостоятельно определять свою судьбу
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия выступает за гарантированное право Венесуэлы самостоятельно определять свою судьбу без внешнего деструктивного вмешательства. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что последовательно выступают за деэскалацию ситуации в регионе. Любые существующие проблемы, по мнению Москвы, должны решаться путем конструктивного диалога при строгом уважении норм международного права, в первую очередь Устава ООН.

«Твердо стоим на том, что Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне. Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира», — говорится в сообщении.

3 января Вашингтон атаковал Венесуэлу и захватил президента Николаса Мадуро вместе с первой леди. 5 января 2026 года его начали судить за руководство наркокартелем и другие преступления, однако разбирательство по существу дело еще не стартовало.

Ранее в Совфеде объяснили интерес США к Гренландии и Венесуэле. 

