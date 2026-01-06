Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Раде Зеленского обвинили в нарушении конституции

В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции при смене главы СБУ
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил конституцию при кадровых перестановках в Службе безопасности Украины (СБУ). Такое заявление сделали представители фракции «Европейская солидарность» в Telegram.

Поводом стало подписанное накануне решение о назначении исполняющим обязанности главы СБУ Евгения Хмары вместо Василия Малюка. В партии утверждают, что процедура была проведена с нарушениями.

«Назначение и увольнение главы СБУ не является полномочием президента: президент лишь вносит представление, а решение принимает парламент. Поэтому… имеем ситуацию, когда президент фактически вышел за пределы определенных Конституцией полномочий», — говорится в сообщении фракции.

Там также отметили недопустимость подобных действий со стороны гаранта конституции.

В этот же день Зеленский назначил Евгения Хмару новым главой Службы безопасности Украины.

Ранее на Украине увидели связь между отставкой главы СБУ и делом «кошелька» Зеленского. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27569971_rnd_9",
    "video_id": "record::7b2601c7-033b-4ba6-a516-4fad86ae0e42"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+