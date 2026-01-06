Политолог предрек самоликвидацию НАТО в случае военного конфликта США и Дании

США хотят воспользоваться «успешной операцией» против президента Венесуэлы и попытаться установить контроль над Гренландией. Об этом «Газете.Ru» заявил американист Малек Дудаков, отметив, что военная эскалация конфликта вряд ли возможна.

«На фоне краткосрочной успешной операции против Николаса Мадуро в Венесуэле оживились ястребы в администрации Дональда Трампа. Они полагают, что сейчас действительно точка бифуркации и можно воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы попытаться запугать и другие страны в регионе и, возможно, даже обеспечить получение контроля над Гренландией. Я слабо верю в какой-либо сценарий серьезной эскалации военной. А что касается невоенных сценариев, то здесь возможности у Соединенных Штатов в целом ограничены», — сказал он.

Дудаков уточнил, что жители и политическая элита Гренландии не хотят присоединяться к США, поэтому американцы могут предложить острову и Дании экономически выгодный договор.

«Подавляющее большинство жителей Гренландии настроены против того, чтобы присоединяться к Соединенным Штатам. И весь местный политический класс тоже не настроен на то, чтобы становиться частью Соединенных Штатов. Я думаю, что американцы сейчас попытаются предложить им какие-то сценарии экономически выгодные, то есть долгосрочные инвестиции, договор о свободной ассоциации — то, что у американцев есть с некоторыми другими небольшими островными государствами, например в Карибском море. Но даже этот сценарий пока что выглядит не самым реалистичным. Администрация Трампа пытается воспользоваться моментом, но они так могут пытаться еще очень долго. Особенно если население Гренландии настроено против, на этом все может довольно быстро закончиться. Трамп будет пытаться показать какие-то серьезные победы-перемоги в этой сфере, ближе к 250-летию, то есть большому юбилею, независимости Соединенных Штатов 4 июля. Плюс у Трампа там будет свой собственный юбилей, ему 80 лет стукнет в середине июня 2026 года и потом выборы в конгресс в ноябре», — добавил он.

По словам политолога, Дания зависима от США из-за экспорта фармакологических препаратов, поэтому у Вашингтона есть торговые рычаги давления на королевство.

«Если сценарий будет военной эскалации, то это де-факто самоликвидация блока НАТО. Но все-таки я думаю, что вряд ли это возможно. Но давление на Данию будет, конечно, оказываться. Дания очень зависима от Соединенных Штатов в вопросах торговли, потому что сейчас основной экспортный товар Дании – это самые разные фармакологические препараты, в частности, тот самый «Оземпик», которым пользуются очень многие американцы и не только. Поэтому если администрация Трампа, например, введет жесткие пошлины, закроет свой рынок от того же «Оземпика», для датской экономики наступит очень тяжелый в данном случае момент. Тут есть рычаги не только военные, но и торговые. Но прямо сейчас я думаю, что мы вряд ли что-то такое увидим. Трамп и его команда, думаю, что будут просто пытаться разработать хотя бы какой-то более-менее приемлемый сценарий, который можно будет реализовать в Гренландии, но не факт, что это у них получится», — заключил он.

После американской операции в Венесуэле президент Дональд Трамп вновь заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия, которая «окружена российскими и китайскими кораблями». Власти Гренландии и Дании расценили слова президента США как прямую угрозу суверенитету и потребовали от Вашингтона прекратить подобную риторику, подчеркнув, что вопрос аннексии острова не может даже обсуждаться.

Ранее стало известно, что в Дании проведут встречу по теме «отношений с США».