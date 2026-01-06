Размер шрифта
СМИ узнали о планах «коалиции желающих» обсудить размещение войск на Украине

В Париже лидеры «коалиции желающих» обсудят размещение войск на Украине
«Коалиция желающих» (объединение из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине) на встрече в Париже во вторник, 6 января, обсудит обязательства по размещению многонациональных вооруженных сил на Украине, пишет «Европейская правда» со ссылкой на источник в администрации президента Франции.

По словам источника, встреча позволит участникам взять обязательства по

  • прекращению огня и мониторингу его соблюдения;
  • продолжению поддержки ВСУ;
  • формату размещения военных на территории республики;
  • действиям в случае агрессии РФ против Украины;
  • долгосрочному оборонному сотрудничеству.

Источник пояснил, что речь идет не о размещении ВС у линии соприкосновения, где напряженная обстановка, а о том, что эти многонациональные силы будут следить за соблюдением режима прекращения огня.

Премьер Польши Дональд Туск перед вылетом в Париж заявил, что декларация «коалиция желающих» не будет предполагать обязательств, связанных с дальнейшими логистическими и финансовыми решениями стран-участников.

До этого стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие во встрече «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине.

Ранее Зеленский назвал страны, чьи войска хотел бы видеть на Украине.

