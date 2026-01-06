Размер шрифта
В ЛДПР заявили, что русский народ умеет побеждать

Слуцкий: русский народ умеет побеждать в непростых ситуациях, победит и теперь
Павел Бедняков/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью ТАСС заявил, что русский народ умеет побеждать в непростых ситуациях, победит и теперь.

«Мы с проблемами сталкиваемся не в первый раз в нашей истории. <...> Мы выйдем победителями и в этот раз, и вместе с нами все — новое глобальное большинство, народы и массы стран мира, которые за мир и против войны, которые за принятие решений о развитии страны в самой стране, а не в Вашингтоне или Брюсселе», — отметил Слуцкий.

Он добавил, что значительная часть осталась «вне этого нового глобального большинства», однако сегодня задача России — «собирать здравомыслящих для того, чтобы действительно в мире был мир, а не война».

До этого Слуцкий говорил, что атакой на Венесуэлу США снова открыли «ящик Пандоры» и создали «опасный прецедент».

По его словам, расправа над Мадуро «под прикрытием политического судилища» является подменой «силы права» «правом силы». Поэтому США своими действиями создали опасный прецедент, считает лидер ЛДПР.
Слуцкий подчеркнул, что сейчас в США наступила «новая лихорадка» — нефтяная.

Ранее Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой.

