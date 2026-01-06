Размер шрифта
Появились подробности о проекте заявления «коалиции желающих» по Украине

Би-би-си: ЕС предлагает гарантии Украине в случае нового конфликта с РФ
Omar Havana/AP

В проекте заявления «коалиции желающих» предлагается объявить, что страны Европы и Канада готовы предоставить Украине «обязывающие обязательства» в случае повторного конфликта с РФ. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций», — сказано в сообщении.

Также страны коалиции продолжат предоставлять оружие при поддержке Соединенных Штатов, а также обязуются следить за перемирием, следует из материала.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «коалиция желающих» на встрече в Париже может принять декларацию, не содержащую никаких обязательств. По его словам, в декларации будут отражены следующие пункты — европейско-американское сотрудничество в пользу поддержки Украины, восстановление страны после войны, «получение безопасных и справедливых с точки зрения Киева и с точки зрения Европы условий мира или по крайней мере прекращения огня».

Ранее премьер Польши заявил о готовности США отправить войска на Украину.

