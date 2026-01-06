Размер шрифта
В Польше напомнили США, что Гренландия входит в состав страны НАТО

Туск: претензии США на Гренландию лишают смысла существование НАТО
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Претензии США на Гренландию подрывают устои НАТО, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции перед вылетом в Париж на встречу лидеров ЕС.

Политик выразил уверенность, что Дания (Гренландия — ее автономная часть. — «Газета.Ru») может рассчитывать на европейскую солидарность.

«Ни один член НАТО не может угрожать или нападать на другого члена альянса, иначе НАТО потеряло бы свой смысл», — заявил польский премьер.

По его словам, США должны понять, что попытка подорвать устои альянса не найдет понимания ни в одной стране Европы.

После американской операции в Венесуэле президент Дональд Трамп вновь заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия, которая «окружена российскими и китайскими кораблями». Власти Гренландии и Дании расценили слова президента США как прямую угрозу суверенитету и потребовали от Вашингтона прекратить подобную риторику, подчеркнув, что вопрос аннексии острова не может даже обсуждаться.

Ранее президент Колумбии пригрозил взять в руки оружие для защиты от Трампа.

