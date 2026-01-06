В Польше ожидают появления украинских банд после окончания конлфикта

Главный комендант полиции Польши Марек Боронь заявил, что в стране готовятся к появлению украинских банд после окончания российско-украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Боронь полагает, что ситуация будет похожа на ту, что сложилась после войны на Балканах в 1990-х гг. Так и после окончания конфликта на Украине «на территории Польши могут появиться представители восточных банд».

Он уточнил, что полиция Польши находится в контакте со службами других европейских стран, обменивается информацией и анализирует тенденции.

26 декабря в Молдавии сотрудники полиции ликвидировали международную сеть наркоторговли, которая состояла из граждан Украины.

Группа осуществляла преступную деятельность на территории Молдавии, Румынии, Польши, Украины и Грузии. Злоумышленники специализировались на контрабанде синтетических наркотиков с последующим их сбытом в Молдавии через мессенджер Telegram.

До этого в Молдавии пресекли деятельность преступной группы, которая осуществляла незаконную миграцию уклоняющихся от призыва украинцев.

Ранее на границе с Польшей возникли очереди из желающих покинуть Украину.