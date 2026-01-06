Советник Трампа назвал два «железных» закона этого мира

Законы реального мира указывают на то, что он управляется «силой и мощью». Об этом заявил замглавы аппарата Белого дома, советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер в интервью телекомпании CNN.

Он отметил, что можно сколько угодно говорить о международных приличиях и прочем, однако «железные законы мира» диктуют другие правила.

«Мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, является ли врио президента Венесуэлы Делси Родригес главой страны в настоящее время.

5 января госдепартамент США в соцсети X официально объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов своей страны.

Подобное заявление последовало после того, как 3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле и захватила президента страны Николаса Мадуро и его жену. Исполняющей обязанности лидера Венесуэлы была назначена Делси Родригес.

Президент США Дональд Трамп предупредил ее, что она заплатит «очень высокую цену, даже выше, чем Мадуро», если не будет принимать «правильные решения».

Ранее министр войны США объявил новую эпоху противостояния сверхдержав.